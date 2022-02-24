РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела оперативное совещание с заместителями главы, руководителями муниципальных предприятий, служб, представителями территориальных управлений и правоохранительных органов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Впервые подобное мероприятие транслировалось в прямом эфире официального Instagram-аккаунта администрации городского округа. По словам Купецкой, эта практика будет продолжена, и любой житель сможет в онлайн-режиме узнавать самую актуальную информацию о жизни округа. На совещании рассмотрели статистические данные, представленные муниципальным центром управления региона, а также заслушали доклад об обстановке на территории Мытищ с 17 по 23 февраля текущего года.

«С 10 по 16 февраля по всем источникам обращений в Мытищи поступило 1 839 жалоб. Увеличение обращений прошло по категориям: снег и наледь на дорогах и остановках, освещение, уборка мусора», - сказала руководитель мытищинского МЦУР Виктория Щепкина.

Директор МКУ Центр Гражданской защиты Мытищ Роман Поликарпов отметил, что в системе-112 принято и обработано 6 652 вызова. Большая часть звонков пришлась на вызовы службы скорой медицинской помощи, всего было зафиксировано 2041 вызовов. В пожарную службу было передано 82 сообщения о происшествиях, в полицию - 862. Подключение ЕДДС проводилось по 549 вызовам, консультативная помощь была оказана 403 раза.

«Любая работа выстраивается в командном режиме. Невозможно, чтобы администрация работала сама по себе, территориальные управления органов государственной власти сами по себе, а силовой блок отдельно. Все, что происходит в округе, должно концентрироваться в одном месте. Мы должны оперативно обмениваться информацией и доводить ее не только друг до друга, но и до жителей», - отметила Купецкая.

Она добавила, что на еженедельной основе будет проводиться оперативные расширенные совещания, на которых будут присутствовать руководители структурных подразделений администрации, правоохранительных органов, территориальных управлений.

«Также будем приглашать представителей управляющих компаний, у которых по системам «Добродел» или «Инцидент» наибольшее количество жалоб от жителей. Есть и задачи стратегические. Это строительство социальных объектов, по которым мы сейчас получаем большое количество обращений, строительство дорог, которые надо проектировать, включать в госпрограмму», - уточнила Купецкая.