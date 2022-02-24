РИАМО - 24 фев. Эрмитаж в Санкт-Петербурге готовит к открытию новый международный реставрационный центр на базе музея, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Старой деревне, фондохранилище Государственного Эрмитажа, совсем скоро начнет свою работу новый реставрационный центр, где будут представлены уникальные лаборатории и аппаратура: новейшие оптические и электронные микроскопы.

«У нас получается такой реставрационно-референтный центр — важный для всех реставрационных лабораторий Эрмитажа», — сказал Пиотровский.

Ранее Пиотровский рассказал, что посетители Нового Эрмитажа смогут с помощью QR-кодов и мобильных телефонов увидеть, как выглядели залы первого публичного художественного музея во времена, когда он был открыт по указу императора Николая I.

Филиал Эрмитажа в Москве: каким будет новый музей столицы и что в нем будут выставлять>>