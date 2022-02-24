РИАМО - 24 фев. В 2022 году в Эрмитаже будут организованы новые выставки в честь 170-летия первого публичного художественного музея – Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Экспозиции будут посвящены ключевым темам 2022-го, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«В этот год 3 главных идеи: Год наследия народов России, год Петра Великого, год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», - сказал Михаил Пиотровский.

Все темы будут раскрыты не только в новых экспозициях, но и на Эрмитажных днях. Уже открыта «Галерея Петра Великого» - новая постоянная экспозиция музея, приуроченная к 350-летию со дня рождения российского императора.

Кроме того, планируется скорое открытие в Старой деревне (фондохранилище Государственного Эрмитажа) широкомасштабной выставки костюмов эпохи Петра I. В комнатах Фаберже посетителям станет доступна экспозиция достояний камнерезного искусства. Также появится постоянная экспозиция, посвященная истории письменности и Н.П. Лихачеву, который собрал значительную часть предметов древности. Многие из артефактов хранятся в фондах Нового Эрмитажа.