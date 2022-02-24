РИАМО - 24 фев. Прокуратура начала проверку по факту госпитализации 6-летней девочки, пострадавшей во время тренировки по синхронному плаванию в бассейне Орехово-Зуевского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, 23 февраля во время занятий в бассейне девочка потеряла сознание и начала тонуть. Ребенка госпитализировали в больницу.

Проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре. В ходе мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Правоохранители дадут оценку действиям тренеров и других лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Доследственную проверку ситуации также организовал СК Подмосковья. Сотрудники ведомства проводят опросы родителей девочки и сотрудников физкультурно-оздоровительного центра. Также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.