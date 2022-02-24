РИАМО - 24 фев. Городской округ Истра в 2021 году посетили около 2,1 млн туристов. Центрами притяжения путешественников являются Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и музей «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Оба учреждения имеют статус объектов культурного наследия. В них проходят мероприятия в рамках «Активного долголетия», «Зимы в Подмосковье», «Лета в Подмосковье» и других программ Московской области.

На территории городского округа Истра расположено свыше 160 памятников архитектуры, церквей, храмов и военных мемориалов. Кроме того, там расположено более 20 рекреационных зон.

В 2019 году комитет по туризму Подмосковья разработал межмуниципальный маршрут для самостоятельных путешествий «Красногорск – Одинцово – Истра», в перечь туристских объектов проекта «Императорский маршрут» вошел Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь.

В 2021 году гостями Подмосковья стали 15,3 млн туристов. Наибольшей популярностью российских и иностранных путешественников пользуются Коломна, Сергиев Посад и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>