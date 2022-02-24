РИАМО - 24 фев. Легендарные хоккеисты проведут матч со звездами и любителями на соборной площади Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье 26 февраля 2022 года, это будет уникальный гала-матч по хоккею «Сила льда», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч приурочили к празднованию Дня защитника Отечества. В нем будут участвовать команды «Легенды хоккея», которую представляют великие хоккеисты.

В этой команде семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и главный тренер сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Алексей Жамнов.

Они будут играть со звездами кино и телевидения с участием Аскольда Запашного, Игоря Огурцова и других артистов. Также будет сборная Ночной хоккейной лиги. Команды проведут товарищеские матчи в 2 периодах и показательные серии буллитов. По итогам мероприятия будет определена сильнейшая «пятерка и вратарь».

Кроме того, в рамках мероприятия сыграют также детские хоккейные команды Московской области.

Стоит отметить, что встречи «Легенд хоккея» с любительскими командами жителей в Подмосковье уже стали традицией. В этом году в регионе зародился уникальный спортивный проект «Выходи во двор».

В разных муниципалитетах Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева проходят товарищеские матчи, где звезды мирового хоккея встречаются на обычных дворовых хоккейных коробках с любительскими командами. На сегодняшний день прошло уже 6 матчей, в том числе и в Одинцовском округе.

Проект получил массу положительных отзывов, собрал тысячи жителей региона и станет постоянным мероприятием в ежегодном календаре министерства физической культуры и спорта Московской области.

Хоккейные традиции в Московской области укрепляются с каждым годом и участие легендарных спортсменов, а также представителей шоу-бизнеса в спортивно-массовых мероприятиях повышает интерес к этому виду спорта среди жителей региона. Гала-матч «Сила льда» станет масштабным событием и, безусловно, привлечет еще больше людей разных возрастов на хоккейные коробки. Матч у Главного храма Вооруженных сил РФ добавит особого символизма к празднованию Дня защитника Отечества.

Проект «Сила льда» реализуется совместно Лигой героев и министерством физической культуры и спорта Московской области при поддержке министерства обороны РФ.

Начало мероприятия — 14:30, официальное открытие начнется в 16:30. Вход для зрителей свободный.