РИАМО - 24 фев. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды, члены которой выдавали мигрантам необходимые для легализации в России справки по месту пребывания. При этом они точно знали, что проживать по этому адресу иностранцы не будут, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В состав банды входило 5 человек: организатор и 4 его соучастника. По данным следствия, фигуранты создали подставные юридические лица.

«Выступая в качестве принимающей стороны, они за денежное вознаграждение оформляли регистрацию иностранцев в помещениях по месту пребывания. По предварительным данным, таким образом на миграционный учет были незаконно поставлены более тысячи приезжих», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эти справки злоумышленники продавали за 3-7 тыс. рублей. Полицейские провели обыски в домах и на работе задержанных, во время которых были обнаружены и изъяты миграционные документы, копии паспортов иностранцев, печати юридических лиц и другое.

По данному факту возбуждено уголовное дело.