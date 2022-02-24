РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В деревне Бородино городского округа Мытищи с целью приближения первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению функционирует кабинет терапевта поликлиники №5 Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Численность прикрепленного населения к данному кабинету составляет 2 142 человек. Ежедневно в кабинете прием ведет участковый терапевт с участковой медсестрой.

По медицинским показаниям пациенты направляются в поликлинику №5 для оказания первичной специализированной медицинской помощи и для проведения диагностических исследований.