РИАМО - 24 фев. За последние 12 лет в Москве было построено 20 объектов полиции, все они введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что создание таких объектов в городе является приоритетным.

«Вопросы обеспечения безопасности горожан неизменно имеют высокий приоритет в работе правительства Москвы. В рамках реализации программы «Безопасный город» наряду с возведением пожарных депо ведется также активная работа по строительству новых зданий правоохранительных органов. Так, с 2010 года в городе построено и введено в эксплуатацию 20 объектов ГУ МВД России по городу Москве», – сказал Бочкарев.

Он также подчеркнул, что общая площадь этих новых объектов превысила 190 тыс. кв. м.

«Среди введенных за этот период объектов три здания УВД, восемь районных отделов и два межмуниципальных отдела в ТиНАО», – сказал он.

Ранее Бочкарев говорил о том, что в столице до конца 2024 года планируется построить 11 пожарных депо.