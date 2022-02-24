РИАМО - 24 фев. В России получила распространение подлиния омикрона, которая на 10-15% заразнее обычного штамма коронавируса, сообщил иммунолог, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Этот подвид коронавирусной инфекции получил максимальное распространение на терртории Европы, а также в некоторых странах Азии, Северной и Южной Америки.

«Это более заразная линия, чем исходный «омикрон». По оценкам, плюс 10-15% к заразности омикрона. По патогенности, по летальности можно рассматривать эту сублинию сопоставимой с омикроном», – отметил Крючков в эфире радио Sputnik.

Распространение «стелс-омикрона» отслеживается благодаря детальному мониторингу. Новая подлиния уже вытесняет омикрон в ЕС, Великобритании и США. Хотя в России этот процесс происходит медленнее, в стране уже может быть большое число заражений этой подлинией.

«Думаю, что в реальности сублиния ВА.2 весьма сильно представлена в России. По моим оценкам, чуть ли не половина всех случаев коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть вызвана заражением ВА.2 линией», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что если в ближайшее время в Центральной Европе будет зафиксирован скачок заболеваемости, с высокой долей вероятности то же произойдет и в России.