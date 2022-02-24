РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Четыре пункта по приему гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса работают в Балашихе при поддержке администрации городского округа, сообщается на странице официальной группы управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Жителей округа призвали не оставаться в стороне и присоединиться к сбору гуманитарной помощи пострадавшим. Также в муниципалитете собирают добровольцев для волонтерской деятельности.

Пункты сбора работают в будни с 08:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 21:00 в Ледовом дворце «Арена Балашиха» им. Ю. Е. Ляпкина (улица Парковая, 2), на стадионе «Орион», в МАУФКиС «СШ «Керамик» (мкрн Железнодорожный, ул. Пионерская, 1А).

В будни с 10:00 до 18:00 работает пункт в отделении партии «Единая Россия» в Балашихе (ул. Парковая, 7), а в будние дни с 11:00 до 18:00 – в Общественной палате Балашихи и ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» (проспект Ленина, д. 7/1.).

В пунктах сбора принимают детское питание, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми, за лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику, одежду для взрослых и детей, детские канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты.

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания – длительного срока хранения, с действительным сроком годности.