РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско передал эвакуированным из Донбасса жителям товары первой необходимости, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

«Не секрет, что более 100 тыс. человек уже приехали в Россию. Ожидается более полумиллиона. Я совместно с компанией «Кухонный Двор» тоже участвую в этой акции: собрали самое необходимое, то, что было в списках», - сказал Дениско.

В качестве гуманитарной помощи везут нескоропортящиеся продукты, детское питание, игрушки, средство личной гигиены, постельное белье, бытовую химию и технику.

Дениско добавил, что гуманитарная помощь была закуплена на частные средства.