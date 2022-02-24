РИАМО - 24 фев. С помощью мобильного телефона можно будет увидеть, как выглядели залы Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге во времена, когда они были открыты Николаем I. Для этого нужно будет просканировать QR-коды, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В архивах первого публичного музея сохранились изображения, на которых можно увидеть, как были развешаны картины, где и в каком порядке они располагались. Теперь они доступны для просмотра посетителями.

«Мы дали возможность углубиться в эрмитажную историю и лишний раз вспомнить, как коллекция создавалась», - сказал Пиотровский.

Здание Нового Эрмитажа было открыто в 1852 году по указу императора Николая I. Оно стало первым в России сооружением, созданным для публичного художественного музея.

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