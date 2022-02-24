РИАМО - 24 фев. Действия Центробанка РФ, который начал валютную интервенцию, не позволит ослабить рубль и довести курс доллара до 100 рублей, сообщила заместитель руководителя информационно-аналитического центра компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

«ЦБ возвращается на рынок с валютными интервенциями. Это очень хорошо, потому что иначе на валютном рынке могла бы произойти паническая атака, в ходе которой доллар могли бы загнать выше 90 рублей. Скорее всего, ЦБ будет поддерживать курс рубля в рамках 77-82 рубля за доллар. Я думаю, что это реалистичный коридор на ближайшие несколько дней», – сказала Мильчакова в эфире радио Sputnik.

Также, по мнению специалиста, не исключено, что в скором времени регулятор вновь поднимет процентную ставку. Это нужно, чтобы не допустить повышение инфляции.

По ее словам, процентная ставка может быть повышена до 11% и больше.

Утром в четверг президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к нации, в котором сообщил, что принял решение начать военную спецоперацию на Донбассе. Цель этих действий – демилитаризация Украины и защита мирных жителей на территориях ЛНР и ДНР.

Ранее СМИ сообщали, что власти Украины разорвали дипломатические отношения с Россией.