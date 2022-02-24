РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. Реку Клязьму в Королеве продолжают очищать от мусора и донных отложений, сообщает пресс-служба городской администрации.

На Клязьме продолжаются работы по очистке русла реки. Мероприятия реализуются в рамках президентского проекта «Экология» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Рабочие извлекают из воды упавшие деревья и сучья, вывозят строительные, бытовые и древесные остатки на полигон, а также расчищают русла реки от донных отложений и проводят рекультивацию нарушенных при расчистке участков.

План работ разделен на 3 основные зоны - в Королеве, Мытищах и в городском округе Пушкинский. В каждом муниципалитете очистка будет проходить поэтапно, на 24 участках. В Мытищах расположены 1-5 участки, в городском округе Пушкинский - 6-12 участки, в Королеве расположены 22-24 участки.