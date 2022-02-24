РИАМО - 24 фев. В этом году в Москве список стартовых площадок по реновации планируется расширить на 10 территорий, они уже есть в проекте, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, специалиты постоянно занимаются подбором новых территорий.

«Для поддержания и наращивания темпов переселения участников программы реновации город ведет постоянный подбор территорий для нового жилищного строительства. Сейчас в проработке находятся 10 площадок. Их градостроительный потенциал составляет свыше 190 тыс. кв. м. По предварительным подсчетам новоселье смогут отпраздновать более 7 тыс. москвичей», – отметил Андрей Бочкарев.

По его словам, включить новые территории в адресный список собираются уже в марте. Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин добавил, что новые площадки находятся в 8 административных округах: Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном и новой Москве.

«Стоит отметить, что из 10 стартовых площадок больше половины находится на месте сноса многоквартирных домов. Со временем количество таких территорий будет возрастать по мере ускорения демонтажа старых зданий. Уже сейчас по программе реновации снесено 84 дома», – сказал Левкин.

Реновация жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобрано 534 стартовые площадки.

Подробнее о программе рассказано на официальном сайте мэра Москвы.