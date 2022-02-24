РИАМО - 24 фев. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о приостановке эвакуации местного населения в Россию, пишет Газета.ru.

«Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением», — сказал Пушилин в эфире канала «Россия 1».

Эвакуация населения из ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне осложнения ситуации в регионе. Всех граждан размещают в пунктах временного размещения, им предоставляют все необходимые условия, питание и связь.

Утром в четверг Россия по решению президента РФ Владимира Путина начала спецоперацию, направленную на защиту мирного населения Донбасса. По военным объектам на территории всей Украины были нанесены удары.

В Минобороны РФ заявили, что удары проводят только по военной инфраструктуре Украины, мирным гражданам ничего не угрожает. Позднее власти Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Россией.