РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. За прошедшие сутки в Подольске выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 36 557, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье выявлено 2 285 случаев заболевания за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 932 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 120 человек. Выздоровели и выписались 804 424 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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