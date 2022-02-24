РИАМО - 24 фев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос признания независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик стоит на повестке дня для Минска, сообщает ТАСС.

«У нас этот вопрос в повестке дня стоит, в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», – заявил Лукашенко.

21 февраля независимость и суверенитет ДНР и ЛНР признала Россия. Это произошло после обстрела территорий республик со стороны Украины.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал договор о дружбе и сотрудничестве с руководителями обеих республик.