РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 фев. На портале «Добродел» стартовало голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», жители Щелкова могут принять в нем участие, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Жители могут проголосовать за установку камер видеонаблюдения в общественных местах, организацию дополнительного патрулирования полиции и народных дружин по определенным маршрутам, увеличение количества устройств уличного освещения, дополнительный контроль объектов, негативно влияющих на криминогенную обстановку.

Голосование продлится до 21 марта. Авторизоваться на портале «Добродел» можно с помощью учетной записи ЕСИА или популярных социальных сетей. Проголосовать можно по ссылке: vote.dobrodel.ru/bezopasnost2022.