РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Турнир по футболу среди ветеранов «Кубок защитника Отечества» состоялся 23 февраля в Балашихе, в решающем поединке победу одержали ветераны из микрорайона Павлино, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По словам советника Общественной палаты, председателя правления Московской областной общественной организации «Союз боевых искусств» Юрия Глебова, участники турнира в разное время завершили свою футбольную карьеру, поэтому им было приятно вновь встретиться на поле, пообщаться со старыми друзьями и побороться за призы. Этот турнир традиционный, только в прошлом году его не проводили из-за пандемии.

На футбольное поле центра «Метеор» вышло 8 команд, которые на предварительной стадии распределились по 2 группам. Матчи длились 30 минут, по результатам формировалась турнирная таблица. В финальной битве встретились команды из микрорайонов Павлино и Новый Свет, которая закончилась со счетом 3:1. Бронзу завоевали представители микрорайона Купавна — команда «Бояре».

Начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич отметил, что важно уделять внимание не только профессиональному спорту, но и развивать любительский, когда люди в свободное от работы время собираются в команды.

«Балашиха славится футбольными традициями, много любителей футбола и спортсменов посвятили свою жизнь любимой игре. Поэтому такие турниры всегда проходят в позитивной эмоциональной обстановке», — подчеркнул Тарасевич.

Помимо главных наград турнира индивидуальными призами отметили нападающего «Павлино» Кирилла Брежнева, защитника Сергея Колышева из команды «Бояре» и вратаря Андрея Комарова из «Бытовочки».