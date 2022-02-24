РИАМО - 24 фев. В Московской области значительно снизился уровень безработицы. За прошедший год он был сокращен в 7 раз, сейчас показатель составляет менее 0,5%, заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Высокий прoцент трудоустройства обеспечивается за счет модернизации центров занятости, удобных онлайн-услуг без беготни по инстанциям, проведения ярмарок вакансий и чуткой работе специалистов центров занятости», – отметила Каклюгина.

Для поиска вакансий в регионе жители Подмосковья могут воспользоваться порталом «Работа в России».

По словам вице-губернатора, в Московской области статус безработных имеют 19,7 тыс. жителей. При этом в регионе представлено свыше 63 тыс. вакансий.

«На региональном портале госуслуг можно получить комплексную услугу «Ищу работу», которая включает в себя только одно электронное заявление на 8 услуг. Все организовано и доступно, найти работу можно, не выходя из дома», – подчеркнула Каклюгина.