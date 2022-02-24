РИАМО - 24 фев. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем в четверг отменили и задержали 225 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 16 рейсов, отменили 33. В Домодедове задержали 13 рейсов, отменили 85. В Шереметьеве задержали 14 рейсов, отменили 64.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживают 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее из-за начала специальной военной операции на территории Донбасса РФ закрыла воздушное пространство на северо-восточной границе с Украиной для гражданских самолетов. Также отменены все рейсы в южных городах России, к примеру Краснодаре, Анапе, Геленджике.