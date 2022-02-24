РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Стали известны победители первенства по стрельбе из пневматической винтовки в подмосковном Подольске, сообщил депутат округа Александр Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ФСК «Заречье» 23 февраля прошло XII открытое первенство по стрельбе из пневматической винтовки. Всего в турнире приняли участие 77 человек. Стрельба велась с дистанции 10 м из положения сидя в 6 возрастных категориях.

В стрельбе по спортивным мишеням в личном зачете победителями стали: Артем Озеров (ФСК «Заречье», возрастная категория «Дети»); Арина Гончик (СШ «ОКА», «Девочки»); Антон Ларин (СШ «ОКА», «Мальчики»); Иван Шикалов (МБУ ФСК «Заречье», «Мальчики»); Мария Ерохина (Спортклуб «Кашира», возрастная категория «Девушки»); Артем Михеев (ФСК «Заречье», «Юноши»).

В состязании по неполной сборке-разборке автомата Калашникова (АКМ) победителями стали Марина Скоробогатова и Ярослав Машков.