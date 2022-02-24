РИАМО - 24 фев. Днем в четверг у здания посольства Украины в центре российской столицы наблюдается спокойная обстановка, передает корреспондент РИАМО.

Возле входа на территорию посольства дежурят сотрудники полиции. На месте также присутствуют представители СМИ.

Напротив здания, через дорогу женщина установила в ограждении четыре красные гвоздики. К ней подошел сотрудник полиции, спросил документы, после чего она ушла. Каких-либо скоплений людей не наблюдается.

В четверг утром президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны. Он объявил о начале специальной военной операции в связи с обращением народных республик Донбасса за помощью. По словам президента, цель данной операции – защита людей и демилитаризация Украины, но не оккупация ее территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. Ранее МИД России начал эвакуацию сотрудников посольства РФ на Украине.

Зеленский ввел на территории Украины военное положение>>