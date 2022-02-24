РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Жители Подольска 6 марта могут принять участие в конкурсе арт-объектов «Сударыня-масленица» и выставке-конкурсе «Федорино негоре» в парке им. Виктора Талалихина, сообщает пресс-служба администрации округа.

На конкурс арт-объектов «Сударыня-масленица» будут принимать кукол-чучел Масленицы, фотозоны, инсталляции, тантрамарески. На выставку-конкурс «Федорино негоре» - старинную посуду и домашнюю утварь, самовары.

Работы и экспонаты нужно будет предоставить на танцверанду парка с 11:00 до 11:30. Победители и участники конкурсов получат памятные призы и сувениры.

Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону: 8(496)769-99-13.