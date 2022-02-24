РИАМО - 24 фев. Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака считает, что сейчас не стоит закупаться впрок продуктами в магазинах несмотря на спецоперацию на Украине, ведь накопленные деньги могут понадобиться в будущем, сообщает «Вечерняя Москва».

В четверг утром президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны. Он объявил о начале специальной военной операции в связи с обращением народных республик Донбасса за помощью. По словам президента, цель данной операции – защита людей и демилитаризация Украины, но не оккупация ее территорий.

После этого стало известно о приостановлении торгов на Московской бирже. Это произошло из-за обвала российского рынка акций и рубля на фоне объявления военной спецоперации России в Донбассе. После двухчасовой приостановки в 10:00 торги возобновились.

Специалист считает, что из-за возникшей ситуации возможен рост цен на импортные товары. Но ожидать массового исчезновения с прилавков каких-либо категорий продуктов не стоит.

«При нынешней политической и экономической конъюнктуре возможно удорожание импортных товаров, а также продукции, производимой «с использованием импорта», – сказал Кульбака.

В первую очередь, он порекомендовал не паниковать. Деньги могут понадобиться, так как у многих граждан нет сбережений.

«Говорить о том, что сейчас можно закупиться продуктами на всю жизнь в условиях, когда 63% населения нашей страны не имеет сбережений, — это контрпродуктивно», — заявил Кульбака.