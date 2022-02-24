РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В Домодедове за сутки выявили еще 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 165 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили еще 2 285 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 932 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 120 человек. Выздоровели и выписались 804 424 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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