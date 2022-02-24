РИАМО - 24 фев. Здание Сергиево-Посадского физико-математического лицея на 525 мест планируют открыть в 2023 году, в четверг ход его строительства проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Строительная готовность объекта составляет 0,2%. Там работают 40 человек и 5 единиц техники. Работы идут в графике.

«Физмат-лицей был создан Вячеславом Григорьевичем Суховым в 1990-м году. Это уникальное учреждение. И, несмотря на то, что лицей очень маленький, его выпускники поступают в лучшие вузы страны <...> Сейчас мы его расширяем. Школа откроется 1 сентября 2023 года», - сказал Воробьев.

Физмат-лицей рассчитан на 525 мест. Особое внимание будет уделено подбору кадров.

«Назовем школу именем ее основателя», - рассказал Воробьев.

Согласно проекту, здание лицея будет состоять из функциональных блоков-модулей, центром которых станет актовый зал на 300 мест с эстрадой, библиотечно-информационный центр с фондом открытого хранения и читальным залом на 300 мест, медицинский блок, столовая.

«Мы строим много школ, это очень важно. Также мы много внимания уделяем педагогам, чтобы они давали детям добротные знания», - подчеркнул Воробьев.

Рядом с учебным корпусом появятся площадка для общешкольных мероприятий, футбольное поле, учебно-опытная зона, а также площадка для отдыха. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.

Мария Евсюкова