РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 фев. Отделение Общероссийского народного фронта в Московской области, БФ «Рождественская Звезда» и местное отделение МОРО ООО «Российский Красный Крест» организовали в Щелкове пункты сбора помощи беженцам из Донбасса, сообщает пресс-служба ОНФ в Московской области.

Пункты сбора помощи в Щелкове расположены: ул. Пушкина, д. 13, БФ «Рождественская Звезда», ежедневно с 12:00 до 18:00, кроме воскресенья, телефон: 8(800)200-08-21; ул. Советская, д. 1А, «Российский Красный Крест», ежедневно с 12:00 до 17:00, телефон: 8(926)944-65-87.

Список вещей для нуждающихся: сухое детское питание (молочные и безмолочные для детей от 0 до 3 лет); детское питание (смеси, каши, пюре, соки); пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки); товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6); товары по уходу за лежачими людьми (подгузники, памперсы, пеленки, салфетки); постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки); средства личной гигиены (шампуни, зубные пасты, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки); бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители); одежда для детей (от 0 до 14) и взрослых; детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки); средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками. Продукты питания - длительного срока хранения, с действующим сроком годности.