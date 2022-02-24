РИАМО - 24 фев. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса на базе центров «Мои документы» были организованы в Подмосковье в феврале 2021 года. За все время в них сделали прививку около 170 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства госуправления, IT и связи Московской области.

«За год в медпунктах на базе МФЦ от коронавируса вакцинировались порядка 170 тыс. жителей. Сейчас сделать прививку можно в 17 центрах «Мои Документы». Заранее записываться не нужно», – отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

При прохождении вакцинации в подмосковных мобильных пунктах на базе МФЦ граждане должны взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр, а также медицинский контроль в течение 30 минут после прививки.

Пункты вакцинации от коронавируса открыты в МФЦ Волоколамска, Воскресенска, Дедовска, Долгопрудного, Красногорска, Луховиц, Люберец, Наро-Фоминска, Подольска, Пушкино, Раменского округа, Рошаля, Ступина, Хотькова, Шатуры и Щелкова. Всего на территории региона действует более 400 пунктов вакцинации от коронавируса.