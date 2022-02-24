РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Файер-представление Hard Rock состоялось в рамках праздника в День защитника Отечества в Пестовском парке подмосковной Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На сцену вышли артисты ансамбля военно-транспортной авиации «Серебряные крылья» из Ногинска, а также таланты из Балашихи и других городов Подмосковья. Для юных посетителей подготовили игровую программу. Кульминацией праздничного концерта стало шоу огня и света, которое прошло в парке уже во второй раз.

По словам режиссера файер-шоу Ксении Сафи, в представлении очень много огня и динамики, что как раз передало дух мужественности и брутальности.

«В программе было представлено 4 огнемета, стреляющих пламенем на высоту около 6 м. Всего в шоу участвовали 5 артистов. Костюмы мы ничем не обрабатывали, за 15 лет работы приноровились аккуратно обращаться с огнем», — сказала Сафи.

Увидеть огненное шоу и зарядиться положительными эмоциями собрались многие жители города.

«Мы живем здесь совсем рядом, часто ходим сюда гулять. Вдруг услышал, что здесь проходит такой праздник. Очень необычно и зрелищно!» — отметил житель округа Игорь Царев, который пришел в парк с 3-летним сыном.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Эта дата считается днем рождения Красной армии в 1918 году. В Советском Союзе праздник назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота.