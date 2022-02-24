РИАМО - 24 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход строительства социально-реабилитационного центра постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов в подмосковном Сергиевом Посаде, передает корреспондент РИАМО.

Социально-реабилитационный центр строится в рамках расширения существующего социально-реабилитационного семейного центра в районе ул. Пограничной и рассчитан на 100 постоянно проживающих в нем слепоглухих инвалидов.

«Сейчас этот интернат рассчитан на детей в возрасте от 3 до 18 лет. Тут проживают 200 детей со всей России. Наша задача - когда ребенку исполнилось 18 лет, оказать ему поддержку. Мы должны быть рядом. Вместе с федеральным правительством мы президентское поручение выполняем - здесь будет построено 17 тысяч квадратных метров уникальных площадей, чтобы подготовить детей к жизни», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это уникальный и очень важный проект. Стройка идет по плану.

«Мы приехали убедиться, что стройка идет в графике. <...> Этот проект откроем в конце 2023 года. Аналогов таких комплексов нет. Это была идея Галины Константиновны (Епифановой, директора центра) и педагогов», - добавил Воробьев.

Строительная готовность объекта составляет 4,3%. На данный момент выполняются монолитные работы по устройству фундамента здания, армирование вертикальных конструкций, устройство наружных инженерных сетей.

«Спасибо Андрею Юрьевичу (Воробьеву - ред.), нашему президенту (Владимиру Путину – ред.) за то, что услышали нас. Мы помогаем до 18 лет детям социализироваться. После 18 все заканчивается. Здесь дети смогут получить профессию, общаться с друзьями, выходить в город», - отметила Епифанова.

В составе центра будут три двухэтажных жилых блока, одноэтажный пищеблок со столовой, двухэтажный блок лечебных помещений и учебно-производственных мастерских, блок изолятора и приемно-карантинного отделения, спортивный блок с многоцелевым спортивным залом, плавательным бассейном и надстроенным на уровне 2-го этажа блоком временного пребывания посетителей.

«Тут будет создана очень удобная среда - своего рода Хогвартс для молодых людей. Здесь можно будет получить профессию, которая позволит трудоустроиться программистом, флористом, рабочим по мебели, керамистом, переплетчиком. Они будут дипломированными специалистами. Мы все условия создадим», - сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.