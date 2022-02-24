РИАМО - 24 фев. Порядка 600 тыс. жителей Подмосковья в марте получат квитанции для оплаты услуг ЖКХ нового образца. Изменения коснутся тех собственников, в чьих коммунальных счетах отражены услуги по электроснабжению, обращению с ТКО, газоснабжению, добровольному страхованию, взнос на капремонт и так далее, сообщается на сайте «МособлЕИРЦ».

Теперь информация о расчетах станет проще и понятнее. Так, в верхней части документа появится название «Счет на оплату коммунальных и иных услуг». Ниже можно будет ознакомиться с информацией по лицевому счету. Также в квитанции будет два QR-кода для оплаты - с добровольным страхованием и без него.

В таблице с расчетами по-прежнему будет напечатано 6 столбцов: «Виды услуг», «Объем услуг», «Единицы измерения», «Тариф», «Начислено по тарифу» и «Итого». Другая информация будет добавляться только в случае необходимости. Например, если жителю не полагаются льготы или ему не производили перерасчет, то соответствующих граф в платежке не будет.

Также в квитанции теперь не будут печатать графу «Повышающий коэффициент». Эти сведения отразятся отдельно.

В таблице со справочной информацией появится графа «Дата поверки». Раньше дата указывалась в отрывном бланке для передачи показаний, теперь в квитанции этого бланка не будет.