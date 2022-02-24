РИАМО - 24 фев. В одном из торговых центров Одинцовского городского округа распространялась реклама устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Обращение поступило от гражданина, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Содержание рекламы было направлено на привлечение внимания и поддержание интереса потребителей к табачной продукции, а также к аксессуарам для ее потребления.

Законом о рекламе запрещено распространение рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов.

Комиссия Московского областного УФАС России признала эту рекламу ненадлежащей. Рекламораспространителю выдано предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Также в отношении рекламораспространителя будет возбуждено дело об административном правонарушении.