РИАМО - 24 фев. За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 505 Covid-пациентов, это на 14,4% меньше, чем днем ранее, когда в столичные больницы поступили 590 человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Москве выявили 4 730 случаев заболевания коронавирусом. Еще 6 401 пациент в городе вылечился от коронавирусной инфекции. 82 человека за прошедшие сутки умерли от заболевания.

Из-за постепенной стабилизации эпидемической ситуации в Москве начинают возвращаться к плановой работе некоторые больницы и КТ-центры.

В ближайшее время к плановой работе в городских медучреждениях вернут более 2 тыс. коек, которые ранее были выделены для размещения Covid-пациентов.