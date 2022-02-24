РИАМО - 24 фев. Советский и российский актер Александр Клюквин сообщил, что дружил с народным артистом Борисом Невзоровым около 20 лет, а его смерть стала полной неожиданностью, передает корреспондент РИАМО.

«Мы 20 лет дружили, гримерки очень рядом. Мы все время были вместе. Это очень тяжело и даже как-то странно. Я до сих пор принять не могу. <…> Разговаривали мы с ним буквально три недели назад, ничего не предвещало», - сказал Клюквин на церемонии прощания.

Известие о смерти артиста застало его в театре. В тот день он должен был играть роль Невзорова с спектакле «Ревизор».

«Он был веселым жизнелюбом, хорошим другом, партнером, великолепным актером»,- добавил Клюквин.

Народный артист РФ Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни 18 февраля. В четверг его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.