РИАМО - 24 фев. Центробанк России временно ввел запрет на короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках, сообщает Газета.ru.

Это связано с ситуацией на финансовом рынке и сделано для защиты интересов инвесторов. Запрет вступил в силу в 11 часов четверга и будет действовать до отмены этих предписаний.

Рынок начало лихорадить на фоне отношений между Россией и Украиной. 21 февраля президент России Владимир Путин признал ЛНР и ДНР, а утром в четверг объявил о военной спецоперации на Донбассе.

На фоне этой ситуации также ослабел и рубль, а курсы евро и доллара выросли.