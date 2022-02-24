РИАМО - 24 фев. Гражданская панихида по актеру Борису Невзорову закончилась в Москве, гроб с его телом вынесли из Церемониального зала №1 на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИАМО.

На улице собрались многочисленные поклонники творчества актера, его коллеги, друзья и знакомые.

Громкие аплодисменты не смолкали, пока гроб с телом Невзорова выносили из здания.

Народный артист РФ Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни 18 февраля. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. С 2005 года актер выступал на сцене Малого театра. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе. Он сыграл роли в различных фильмах и сериалах, среди которых «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Каменская», «Марш Турецкого» и другие.