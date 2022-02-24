РИАМО - 24 фев. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, сообщает ТАСС.

Утром в четверг Россия начала специальную военную операцию, направленную на защиту мирного населения Донбасса. По военным объектам Украины были нанесены ракетные, авиационные и артиллеристские удары.

О решении провести военную операцию президент РФ Владимир Путин сообщил в обращении к жителям России. Он отметил, что это решение соответствует нормам, зафиксированным в части 7 статьи №51 Устава ООН, и одобрено Советом Федерации.

Минобороны РФ заявило, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, мирным гражданам ничего не угрожает.

Главы западных стран призвали РФ прекратить военные действия и пригрозили очередным пакетом санкций.

Начало спецоперации в Донбассе: что известно о ситуации утром 24 февраля>>