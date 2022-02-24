РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске предприятия поставили 1,5 тыс. единиц постельного белья, одеял и подушек для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщил и. о. главы городского округа Дмитрий Жариков.

«От наших предприятий продолжает поступать помощь беженцам из ДНР и ЛНР. ЗАО «ЗиО-Здоровье» и ООО «ИТЦ Конвен» поставили без малого 1,5 тыс. единиц постельного белья, одеял и подушек», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

В Подольске в нескольких пунктах проходит сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в Россию жителей ДНР И ЛНР. Пункт приема открыт в волонтерском центре на базе молодежного центра «Максимум», расположенного на улице Ульяновых, 1. Передавать помощь можно ежедневно с 10:00 до 20:00. Телефон пункта приема гуманитарной помощи: 8(496)750-04-93.

Подольское городское отделение КПРФ проводит сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР по адресу: улица Карла Маркса, д. 3/48 (помещение Подольского горкома КПРФ). Гуманитарную помощь можно передать каждые вторник и пятницу с 17:30 до 19:30, в воскресенье - с 12:00 до 16:00. Узнать подробности можно по телефонам: 8(926)284-54-19, 8(496)753-53-40.

По вопросам оказания помощи можно обращаться в отдел по благотворительности социальной деятельности Подольской епархии по телефону: 8(903)750-11-08.

В пункты сбора можно приносить продукты, посуду, средства личной гигиены, постельное белье, одеяла и другие предметы первой необходимости. Для детей можно передать детское питание, игрушки, книги и канцелярские товары. Все предметы должны быть новыми и упакованными, а продукты - иметь длительный срок хранения.

Ранее на просьбу оказать помощь откликнулись более 40 предприятий округа. Необходимые продукты и вещи начали поступать уже в день открытия первого пункта сбора гуманитарной помощи.