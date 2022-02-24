РИАМО - 24 фев. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к штатному режиму работы после многочисленных отмен и задержек рейсов утром в четверг, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Отмечается, что сейчас с пассажирами отмененных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний. Пассажирам, купившим билеты на самолет, рекомендуют заранее уточнять информацию о статусе рейсов у авиапепевозчиков, а также отслеживать изменения на сайтах аэропорта и партнеров.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в настоящее время в аэропорту Домодедово задерживаются 13 рейсов, а 86 отменены.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в аэропортах Московского региона задержали и отменили 206 рейсов. Из-за напряженной ситуации в Донбассе Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на северо-восточной границе с Украиной. Также отменены все рейсы в южных городах РФ.