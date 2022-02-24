РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. С начала 2022 года с помощью приложения «Народный инспектор» в Московской области зафиксировано 4 499 случаев нарушения правил парковки, среди них 433 – на территории городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Согласно информации территориального отдела №7, всего было выявлено по Подмосковью 1890 случаев создания препятствия подъезду спецтехники к контейнерным площадкам (КП), 79 – парковки на детских игровых площадках (ДИП), остальные – в местах, предназначенных для зеленых насаждений.

По словам руководителя главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, на данный момент все нарушения устранены.

Согласно кодексу Московской области об административных правонарушениях, размер штрафа за автохамство для граждан – 3-5 тыс. рублей, для должностных и юрлиц – 5-30 тыс. рублей.