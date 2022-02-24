РИАМО - 24 фев. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик рады радушному приему в Подмосковье и организации встречи. Несмотря на то, что им пришлось покинуть свои дома, они настроены позитивно и ждут разрешения ситуации, передает корреспондент РИАМО.

Утром в четверг в Подмосковье прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Первые беженцы приехали в Московскую область 22 февраля. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева беженцам уделяется максимальное внимание.

«Я не знаю, на сколько мы здесь, как скажут возвращаться - вернемся. Домой очень хочется!» - сказала беженка Юлия.

Она с двумя детьми планирует оставаться в пункте размещения и ждать разрешения ситуации на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

«Добирались долго, две ночи в поезде, это было тяжеловато, но настроение хорошее. Мы позитивно настроены», - рассказала жительница Донбасса Елена.

По ее словам, на протяжении 2 дней в дороге она не получала сообщений об обстановке на Донбассе. Она характеризует ситуацию в республике на момент эвакуации как тяжелую.

Она поблагодарила власти за организацию эвакуации.

«Все очень хорошо, в поезде кормили. Все было хорошо, чистенько, тепленько, нам очень понравилось», - рассказала беженка из Донбасса Карина.

По ее словам, ей сообщили, что ее и других заселят в санаторий. Карина рассказала, что для нее непринципиально место размещения, так как она хотела увезти семью подальше от Донецкой республики, где обострилась обстановка.

В четверг утром президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны. Он объявил о начале специальной военной операции в связи с обращением народных республик Донбасса за помощью. По словам президента, цель операции – защита людей и демилитаризация Украины, но не оккупация ее территорий.