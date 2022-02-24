РИАМО - 24 фев. Народный артист РФ Борис Невзоров был замечательным и очень добрым человеком, с которым мы были действительно близки, рассказала режиссер Надежда Майданская.

«Мы дружили, одно время нам даже пришлось с супругом жить на квартире Бори Невзорова. Мы были соседями по Мамонтовке. Когда мы переехали в Мамонтовку, мы и его туда за собой перетащили. Он купил там участок, построил дом, ну он просто все хорошо умел делать руками», - рассказала Майданская.

Она отметила, что Невзоров был гениальным актером и большим человеком.

«Он большой, добрый, открытый… Нет, не совсем правильно я говорю, наверное, не такой уж он был и открытый. Но во всяком случае зла за пазухой не держал», - подчеркнула Майданская.

Борис Невзоров умер 18 февраля в возрасте 72 лет. Церемония прощания с ним проходит в четверг в Церемониальном зале №1 на Троекуровском кладбище. Проститься с артистом пришли близкие, друзья и поклонники.

На панихиду пришел и актер Виктор Гордеев, учившийся вместе с Невзоровым в школе-студии МХАТ и работавший в московском Новом драматическом театре.

«Я любил его, мы были друзьями. Сейчас понимаешь, что некоторые вещи вспоминать не с кем, как отдыхали вместе, как куда-то ездили. Это обидно», - сказал Гордеев.

Коллега Невзорова актер Василий Бочкарев рассказал о приходе артиста в Малый театр.

«Он занял свое место в нашем доме. Открыл новые грани своей профессии. Все чем он занимался в Малом театре — это все труды, все шедевры. С ним было очень хорошо, с ним можно было молчать. Это было счастье», - поделился воспоминаниями Бочкарев.