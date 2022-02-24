РИАМО - 24 фев. Около 200 добровольцев привлекли для помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик в Подмосковье, сообщил член Общественной палаты Московской области Олег Балаев.

В четверг Подмосковье приняло второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. На вокзал в Апрелевку Наро-Фоминского округа прибыли более 400 человек, среди них есть дети. Беженцев разместят в Коломне и Волоколамском округе, для перевозки людей выделили автобусы.

«Сегодня мы встречаем беженцев из Донбасса. С нами волонтеры-медики, волонтеры, которые их (беженцев - ред.) встречают и помогают с багажом, провожают до автобусов, чтобы не было спешки и давки. Затем (беженцев - ред.) распределят по городским округам», - сказал Балаев.

Он добавил, что у подмосковных волонтеров есть опыт помощи беженцам - ранее в регионе уже приняли поезд с переселенцами из Донбасса.

Балаев объяснил, что за каждым вагоном поезда закрепили группу волонтеров, в том числе медиков. Задача добровольцев - помочь людям перенести вещи и рассадить по автобусам.

«Поможем детям передвигаться и не потеряться», - добавила участница движения «Волонтеры Подмосковья» Ирина Паршина.

Первые беженцы из республик Донбасса прибыли в Московскую область 22 февраля. На поезде приехали свыше 900 человек, их разместили в детских лагерях и оздоровительных центрах в Клину, Зарайске, Подольске, округе Пушкинский и Волоколамском округе. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.

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