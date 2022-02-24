РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. Сотрудники администрации городского округа Мытищи совместно с представителями Административно-пассажирской инспекции провели рейд по безопасности на станции Челюскинская, сообщается на сайте администрации горокруга.

На этой станции 9 февраля погиб человек, сбитый проезжающим поездом. В ходе проверки обнаружен ряд нарушений, касающихся вопросов безопасности.

«Выявлены незакрытые проходы через ограждение. Решено выслать в адрес РЖД письмо на восстановление разрушенных ограждений в количестве 4 секций. Также установлены несанкционированные пешеходные тропы вдоль железнодорожных путей, связанные с тем, что люди пытаются сократить путь до платформы Челюскинская и между улицами Станционной и Чапаева», - сказал старший инспектор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Максим Корнев.

Он добавил, что также был совершен обход подземного перехода, внутри которого обнаружены 11 сломанных элементов освещения.