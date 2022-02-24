РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска отправили подгузники и каши нуждающимся многодетным семьям в регионы, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

С помощью интернет-магазина волонтеры отправили подгузники и каши для детей многодетным матерям из городов Собинка Владимирской области и Гусь-Хрустальный. Еще одной многодетной матери из Рязани были переведены средства на продукты для детей.

Волонтеры поблагодарили горожан, которые помогают нуждающимся и поддерживают Георгиевское сестричество милосердия.