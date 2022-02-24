РИАМО - 24 фев. Доследственная проверка назначена после того, как 6-летняя девочка потеряла сознание и начала тонуть во время занятий по синхронному плаванию в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 23 февраля. Ребенка извлекли из воды в бессознательном состоянии и доставили в больницу. По данному факту следователем организована доследственная проверка.

Во время проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Проводятся опросы родителей девочки и сотрудников физкультурно-оздоровительного центра, а также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.