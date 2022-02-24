РИАМО - 24 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал команду на заливку фундамента в основание крупного медицинского центра с поликлиникой, стационаром и подстанцией скорой помощи в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, передает корреспондент РИАМО.

Новый объект появится на месте устаревшей больницы, первые здания которой были основаны более 140 лет назад. Завершить строительство планируется в конце 2023 года.

«140 лет этому учреждению, которое безнадежно устарело. Объекты здравоохранения у нас строятся в разных городских округах, в том числе здесь. Клиника будет построена за 1,5 года, раньше мы строили как минимум в два раза дольше. Мы используем все самые современные методики строительства. Как правило, работы ведутся круглосуточно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что больничный комплекс будет комфортным и современным, его оснастят необходимым оборудованием и укомплектуют врачами и средним медперсоналом.

«Встречался с жителями, нам говорили, что здесь нужна клиника. Важно, чтобы построили быстро», - добавил Воробьев.

Финансирование строительства производится с привлечением средств федерального бюджета. Новый больничный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

«Это давно ожидаемый больничный комплекс, подразделение нашей больницы. Тут будет три трехэтажных здания. Первое здание - поликлиника для жителей Хотькова и окрестных поселений, второе здание - диагностический центр для всего городского округа, третье здание - стационар на 60 коек, офтальмологическое отделение и отделение вторичной реабилитации», - сказал главврач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев.

По его словам, больничный комплекс также будет обслуживать и многочисленных дачников.

«Здесь планируется весь комплекс необходимых параклинических исследований, включая рентгеновский кабинет, КТ. Стационар будет рассчитан на 60 коек», - добавил Дмитриев.

Помимо абмулаторно-поликлинического блока, в комплексе будет поликлиника на 450 посещений в смену с отделением дневного пребывания, диагностический корпус и стационар на 60 мест с терапевтическим, реабилитационным и офтальмологическим отделениями. Отапливаться медучреждение будет собственной котельной. На прилегающей территории появятся парковки, места для отдыха, детские игровые площадки.

Мария Евсюкова